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21 Nisan - 27 Nisan Yengeç Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Yengeç Burcu right-white
21 - 27 Nisan 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının aşkla imtihanını ve 21 Nisan - 27 Nisan haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının 21 Nisan - 27 Nisan haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bu hafta kalbinin ritmini artıracak olan aşk olabilir. Mars'ın Aslan burcunda seyretmesi, tutkularını artırabilir ve aşkın çekim gücüne kapılmanı sağlayabilir. Bir de Boğa burcunda meydana gelen Yeni Ay'la birlikte aklın başka bir yerde, kalbin başka bir yerde olabilir.

İşte bu heyecan dolu günlerin sonunda bir karar vermen gerekecek. Söz konusu aşk olduğunda ve kalbinin ritmi çoktan değiştiğinde geri dönüş olmacak. Bakalım kalbin mi, yoksa aklın mı kazanacak? Bize kalbin gibi geliyor ama aşkın heyecanı haftanın başında sararsa ruhunu Mars yani aklın; haftanın sonunda düşersen aşka Yeni Ay yani kalbin kazanır. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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