21 Nisan - 27 Nisan Yengeç Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bu hafta kalbinin ritmini artıracak olan aşk olabilir. Mars'ın Aslan burcunda seyretmesi, tutkularını artırabilir ve aşkın çekim gücüne kapılmanı sağlayabilir. Bir de Boğa burcunda meydana gelen Yeni Ay'la birlikte aklın başka bir yerde, kalbin başka bir yerde olabilir.

İşte bu heyecan dolu günlerin sonunda bir karar vermen gerekecek. Söz konusu aşk olduğunda ve kalbinin ritmi çoktan değiştiğinde geri dönüş olmacak. Bakalım kalbin mi, yoksa aklın mı kazanacak? Bize kalbin gibi geliyor ama aşkın heyecanı haftanın başında sararsa ruhunu Mars yani aklın; haftanın sonunda düşersen aşka Yeni Ay yani kalbin kazanır. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal...