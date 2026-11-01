Sevgili Yengeç, bu hafta en hassas noktaların mide, göğüs ve duygusal dengen. Hafta yarılanırken Güneş ile retro Merkür'ün kavuşum noktası beşinci evinde kalbinin çevresinde bir baskı hissettirebilir, yavaş ve derin nefesler almak rahatlatır. İkinci evinde Mars ile Jüpiter'in yakınlaşması boğaz bölgeni zorlayıp iştahı artırabilir. Ay'ın Başak'a geçtiği günlerde üçüncü evi gündelik konuşma trafiğini hızlandırıp zihnini yorabilir, kısa molalar ver. Onuncu evindeki Satürn ve Neptün dizlerinde ve eklemlerinde yük hissi bırakabilir. Akşam yemeğini erken ve hafif tercih et, sabah kahvaltısını atlama ve duygularını yazarak boşaltmayı dene. Isıtıcı bir çorba ya da bitki çayı midene iyi gelir; yemekleri yavaş çiğnemek de sindirimi kolaylaştırır. Gün sonunda kısa bir yürüyüş kafandaki yükü hafifletir.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…