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Yengeç Burcu right-white
2 - 8 Kasım 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
01.11.2026 - 18:01
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Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 2 Kasım - 8 Kasım haftasında Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bu hafta en hassas noktaların mide, göğüs ve duygusal dengen. Hafta yarılanırken Güneş ile retro Merkür'ün kavuşum noktası beşinci evinde kalbinin çevresinde bir baskı hissettirebilir, yavaş ve derin nefesler almak rahatlatır. İkinci evinde Mars ile Jüpiter'in yakınlaşması boğaz bölgeni zorlayıp iştahı artırabilir. Ay'ın Başak'a geçtiği günlerde üçüncü evi gündelik konuşma trafiğini hızlandırıp zihnini yorabilir, kısa molalar ver. Onuncu evindeki Satürn ve Neptün dizlerinde ve eklemlerinde yük hissi bırakabilir. Akşam yemeğini erken ve hafif tercih et, sabah kahvaltısını atlama ve duygularını yazarak boşaltmayı dene. Isıtıcı bir çorba ya da bitki çayı midene iyi gelir; yemekleri yavaş çiğnemek de sindirimi kolaylaştırır. Gün sonunda kısa bir yürüyüş kafandaki yükü hafifletir.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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