2 Haziran - 8 Haziran Yengeç Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bu hafta Merkür ile Plüton arasında oluşan üçgen açı seni oldukça etkileyecek gibi görünüyor. Bu etkileşim, bastırdığın duyguların fiziksel izdüşümüne yönlendiriyor seni. Peki, ne demek bu? Hani bazen içinde biriktirdiğin öfke, kızgınlık ya da hüzün gibi duyguların bedeninde bir yerlere oturduğunu hissedersin ya, işte tam da bu durumdan bahsediyoruz.

Özellikle omuzlarını ağır hissetmeye başladıysan, bu durum bastırdığın duyguların bir sonucu olabilir. İçinde biriktirdiğin duygular, bedeninde bir yük olarak hissediliyor olabilir. İşte bu yüzden konuşmakta zorlandığın, belki de dile getirmekte çekindiğin şeyleri bir kağıda dök. Bu, bedenini hafifletebilir ve içinde biriken duygusal yükü azaltabilir. Haliyle sana sağlık ve enerji de verecektir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…