19 Mayıs - 25 Mayıs Yengeç Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bu hafta gökyüzünde dikkat çeken bir hareketlilik var. Satürn, enerjisini Koç burcuna yönlendiriyor ve bu durum, hayatında bazı değişikliklere neden olabilir. Omuzlarında taşımaktan yorulduğun sorumlulukların bazı sağlık sorunlarını tetikleyebilir. Kas gerilimleri, baş ağrıları ya da sindirim sorunları gibi rahatsızlıklar gündeminde olabilir.

Neyse ki hafta ortasında Venüs ile Mars arasındaki üçgen, içsel dengeni yeniden kurmana yardımcı olacaktır. Belki de artık diğer insanlara vakit ayırmak yerine kendine zaman ayırabilir; doğa yürüyüşleri, hafif egzersizler ve suyla temas ederek şifa bulabilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal...