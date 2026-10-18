Sevgili Yengeç, duygusal yükü mide ve göğüs çevrene indiren bir hafta başlıyor; retro Venüs ile Plüton'un karesi bunu hissettirebilir, yemeklerini yavaş ye ve baharatlı yiyeceklerden uzak dur. Güneş'in beşinci evine geçişi sırt ve omuz çevresinde gerginlik yaratabilir, kısa esneme hareketleri iyi gelir. Ay Balık'tayken akşamları sakin bir rutin oluşturmak uykunu derinleştirir. Hafta sonunda Merkür retrosu başlarken ekrandan uzak kalıp ılık bir bitki çayı içmek sinirlerini yatıştırır. Hafif bir yürüyüş ve düzenli sıvı alımı da bedenini toparlar. Mide bölgendeki sıkışmayı azaltmak için yemekten sonra hemen uzanma. Tuzlu atıştırmalıkları azaltmak ve yeterince sıvı almak şişkinliği önler. Omuz çevreni ılık bir duşla gevşetmeyi dene.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…