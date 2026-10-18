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Yengeç Burcu right-white
19 - 25 Ekim 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
18.10.2026 - 18:01
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Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 19 Ekim - 25 Ekim haftasında Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, duygusal yükü mide ve göğüs çevrene indiren bir hafta başlıyor; retro Venüs ile Plüton'un karesi bunu hissettirebilir, yemeklerini yavaş ye ve baharatlı yiyeceklerden uzak dur. Güneş'in beşinci evine geçişi sırt ve omuz çevresinde gerginlik yaratabilir, kısa esneme hareketleri iyi gelir. Ay Balık'tayken akşamları sakin bir rutin oluşturmak uykunu derinleştirir. Hafta sonunda Merkür retrosu başlarken ekrandan uzak kalıp ılık bir bitki çayı içmek sinirlerini yatıştırır. Hafif bir yürüyüş ve düzenli sıvı alımı da bedenini toparlar. Mide bölgendeki sıkışmayı azaltmak için yemekten sonra hemen uzanma. Tuzlu atıştırmalıkları azaltmak ve yeterince sıvı almak şişkinliği önler. Omuz çevreni ılık bir duşla gevşetmeyi dene.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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