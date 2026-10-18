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Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Yengeç Burcu chevron-right-grey 19 Ekim - 25 Ekim Yengeç Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Yengeç Burcu right-white
19 - 25 Ekim 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
18.10.2026 - 18:01
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Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 19 Ekim - 25 Ekim haftası Yengeç ve yükselen Yengeç burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının 19 Ekim - 25 Ekim haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, hobi ve eğlence harcamalarının ortak bütçe ve borç alanına zarar verebileceğini retro Venüs ile Plüton'un karesi haftanın başında hatırlatıyor; beşinci evinden geçen Güneş ise yaratıcı bir fikri gelire çevirme isteğini artırıyor. Birlikte ödenen bir giderin payını sakin bir dille konuşmak ilk günlerde işe yarar. Retro Merkür kapıya gelmeden büyük bir satın almayı, taksit ya da kredi kararını bekletmek akıllıca. Yaratıcı bir projeye ayıracağın tutarı baştan belirle. Fatura, makbuz ve dekontlarını bir klasörde toplamak da hafta boyunca seni rahatlatır. Pahalı bir ürünü bir gün düşünmeden alma. Mutfak ve market alışverişini listeyle yapmak tasarrufu destekler. İndirim günlerini takip edip ani alışverişten kaçınmak da kolaylık sağlar. Bütçende küçük bir sürpriz payı bırak.

Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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