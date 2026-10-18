Sevgili Yengeç, hobi ve eğlence harcamalarının ortak bütçe ve borç alanına zarar verebileceğini retro Venüs ile Plüton'un karesi haftanın başında hatırlatıyor; beşinci evinden geçen Güneş ise yaratıcı bir fikri gelire çevirme isteğini artırıyor. Birlikte ödenen bir giderin payını sakin bir dille konuşmak ilk günlerde işe yarar. Retro Merkür kapıya gelmeden büyük bir satın almayı, taksit ya da kredi kararını bekletmek akıllıca. Yaratıcı bir projeye ayıracağın tutarı baştan belirle. Fatura, makbuz ve dekontlarını bir klasörde toplamak da hafta boyunca seni rahatlatır. Pahalı bir ürünü bir gün düşünmeden alma. Mutfak ve market alışverişini listeyle yapmak tasarrufu destekler. İndirim günlerini takip edip ani alışverişten kaçınmak da kolaylık sağlar. Bütçende küçük bir sürpriz payı bırak.

Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…