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Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Yengeç Burcu chevron-right-grey 19 Ekim - 25 Ekim Yengeç Burcu Haftalık Burç Yorumu

Yengeç Burcu right-white
19 - 25 Ekim 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
18.10.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Yengeç ve yükselen Yengeç burçları 19 Ekim - 25 Ekim haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 19 Ekim - 25 Ekim haftan nasıl geçecek? Bu hafta Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor?

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, keyif ve hobi alanındaki isteklerin haftanın başında ortak kaynaklar ve borç konularındaki sorumlulukla yüzleşiyor; retro Venüs ile Plüton arasındaki kare birlikte harcama yaptığın kişiyle sınırlar konusunda açık konuşmayı gerektirebilir. Ay hafta ortasında eğitim ve uzak plan alanına geçerek zihnini genişletir ve gerginliği azaltır. Bu yüzden ilk günlerde verdiğin sert kararları hafta ortasında yumuşatmak mümkün olacak.

Maddi olarak yaratıcılık ve eğlence alanından geçen Güneş bir hobiyi ya da yaratıcı bir projeyi gelire çevirme fikrini canlandırıyor. Retro dönem kapıya dayanmadan satın alma kararlarını gözden geçirmeni öneririm.

Peki ya aşk? Hafta sonu gerçekleşen Güneş ve Venüs buluşması aşk evinde yoğun bir duygusal tazelenme getiriyor; ilişkin varsa geçmiş bir kırgınlığı sakin bir dille kapatabilirsin. Bekar Yengeç ise eski bir bağlantının geri dönme ihtimaline karşı duygularını hafta sonuna kadar sakin tutmalı.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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