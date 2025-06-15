16 Haziran - 22 Haziran Yengeç Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bu hafta seninle biraz dalgalı bir yolculuk yapacağız gibi görünüyor! Duygusal hassasiyetin, bir yıldız gibi parlayan bağışıklık sistemini biraz olsun sarsabilir. Bu hafta, duygularının dalgalanması, sağlığına doğrudan bir etki yapabilir.

Güneş, burcuna doğru adeta maraton koşuyor. Bu durum, enerji seviyeni tavan yaptırabilir ve seni hayatın olumlu yanlarına daha çok odaklanmaya itebilir. Ancak unutma, her ne kadar enerjin yerinde olsa da, dalgalı ruh halin mide ve göğüs bölgeni biraz hassaslaştırabilir. Kendine iyi baksan, yeme ve yaşam düzenine dikkat etsen iyi olur. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…