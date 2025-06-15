16 Haziran - 22 Haziran Yengeç Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bu hafta zihninde adeta bir fırtına kopuyor! Merkür'ün burcuna geçiş yapmasıyla birlikte, düşünce trafiğin yoğunlaşıyor, konuşmaların ve projelerin hız kazanıyor. Ancak bu durumun bir de ters yüzü var: Mars'ın etkisiyle eleştirel bakış açın biraz fazla keskinleşebilir ve detaylara takılıp kalabilirsin.

Büyük resme odaklanmayı seven Jüpiter ile detaylara dikkat çeken Neptün'ün karesi, senin büyük düşler kurarken küçük detayları gözden kaçırmana neden olabilir. Bu hafta, hayallerin ve gerçeklerin arasındaki dengeyi sağlamak için ekstra çaba sarf etmen gerekebilir.

İlişkilerde ise biraz karmaşa söz konusu. İç sesin ve dış gerçeklik arasında bir çatışma yaşanabilir. Özellikle uzun süredir beklenti içinde olduğun biriyle ilgili olarak bazı yüzleşmeler yaşayabilirsin. Bu durum, biraz zorlu olabilir ancak unutma ki, Neptün retrosu geliyor ve kalbini bulanıklaştıran her şeyi temizlemek için yardımına koşuyor. Bu dönemde, duygusal karmaşanın içinden sıyrılıp daha net bir bakış açısına sahip olabilirsin. Bu hafta, hem zihinsel hem de duygusal anlamda bir temizlik ve yenilenme dönemi seni bekliyor. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…