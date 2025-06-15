16 Haziran - 22 Haziran Yengeç Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bu hafta ilişkilerde biraz tansiyon yükselebilir, karmaşık duygular ve belirsizliklerle dolu bir dönem seni bekliyor. İç dünyanın sesi ile dış dünyanın gerçekleri arasında bir çatışma yaşayabilirsin, bu durum seni biraz zorlayabilir.

Belki de uzun zamandır beklediğin, hayalini kurduğun bir kişiyle ilgili olarak bazı gerçeklerle yüzleşme zamanın geldi. Bu durum, biraz zorlu olabilir, belki de kalbini sızlatabilir. Ancak unutma ki evrenin enerjileri her zaman senin yanında. Neptün retrosu geliyor ve kalbini bulanıklaştıran, seni huzursuz eden her şeyi temizlemek için yardımına koşuyor.

Bu dönemde, duygusal karmaşanın içinden sıyrılıp daha net bir bakış açısına sahip olabilirsin. Belki de bu, uzun zamandır beklediğin bir aydınlanma anı olacak. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…