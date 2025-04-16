14 Nisan - 20 Nisan Yengeç Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bu hafta uzun zamandır gündeminde yer alan bazı sorunların ve aile içi meselelerin son bulması ile huzur bulacaksın. Adeta hafifleyip kendine zaman ayırma şansı da elde edeceksin. Tüm vaktini ve enerjini ise kendine ayırmak gündeminde yer alacak.

Galiba birkaç küçük estetik dokunuş da gündeminde olacak. Ardımızda kalan Terazi burcu Dolunayı estetik kaygılarını ve güzellikle ilgili konuları aklına getirebilir. Bu yüzden cilt bakımları, saç ve tarz değişiklikleri ile estetik dokunuşlar yaptırmak isteyebilirsin. Ayrıca kendini güzel ve özel hissetmeni sağlayacak dövme ya da kalıcı makyaj gibi uygulamalar da radarına girebilir.

Bedensel ve ruhsal anlamda biraz dinlenmek için ise masaj ve terapileri de düşünebilirsin. Bu sayede arınabilir, kendini iyi ve dinlenmiş hissedebilirsin. Bizden söylemesi! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal...