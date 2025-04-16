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Yengeç Burcu
14 Nisan - 20 Nisan Yengeç Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Yengeç Burcu right-white
14 - 20 Nisan 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Huzur sağlık getirir. Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 14 Nisan - 20 Nisan haftasında Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bu hafta uzun zamandır gündeminde yer alan bazı sorunların ve aile içi meselelerin son bulması ile huzur bulacaksın. Adeta hafifleyip kendine zaman ayırma şansı da elde edeceksin. Tüm vaktini ve enerjini ise kendine ayırmak gündeminde yer alacak. 

Galiba birkaç küçük estetik dokunuş da gündeminde olacak. Ardımızda kalan Terazi burcu Dolunayı estetik kaygılarını ve güzellikle ilgili konuları aklına getirebilir. Bu yüzden cilt bakımları, saç ve tarz değişiklikleri ile estetik dokunuşlar yaptırmak isteyebilirsin. Ayrıca kendini güzel ve özel hissetmeni sağlayacak dövme ya da kalıcı makyaj gibi uygulamalar da radarına girebilir. 

Bedensel ve ruhsal anlamda biraz dinlenmek için ise masaj ve terapileri de düşünebilirsin. Bu sayede arınabilir, kendini iyi ve dinlenmiş hissedebilirsin. Bizden söylemesi! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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