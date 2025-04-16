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Yengeç Burcu
14 Nisan - 20 Nisan Yengeç Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Yengeç Burcu right-white
14 - 20 Nisan 2025, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Taşlar yerine oturuyor mu? Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 14 Nisan - 20 Nisan haftası Yengeç ve yükselen Yengeç burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının 14 Nisan - 20 Nisan haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bu hafta Dolunay ve Mars etkisinde biraz hareketli geçecek. Aile içinde taşlar yerinden oynayacak. Böylece maddi anlamda da her şey değişecek. Zira, bir süredir fikir ayrılıkları yaşanan miras ve şirket yönetimi gibi konular masaya yatırılabilir bu hafta. 

Dolunayın dengeyi destekleyen enerjisi ve Mars'ın Neptün ile yaptığı üçgen açı herkesin birbirine birer adım atmasını sağlayacak. Şimdi paranı tek başına mı yönetmek isteyeceksin, yoksa aile içinde birlik olup hareket etmeyi mi tercih edeceksin bu çok önemli. Süreci yöneten ve düzenin kurulmasını sağlayan kişi olacağın için bu konuda karar senin olacak gibi görünüyor. İyi düşün, geri dönüşü olmayan bir karar verebilirsin. 

Tüm bu karar süreci seni iş hayatında da kararlı ve başarılı bir hale getirebilir. Aile mirasının paylaşılma sürecinde dahi duyguların yerine mantığınla hareket edersen, gerçek bir profesyonel olacak ve daha hızlı kazanmaya başlayacaksın. Haftaya görüşünceye dek şans seninle olsun...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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