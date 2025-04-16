14 Nisan - 20 Nisan Yengeç Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bu hafta Dolunay ve Mars etkisinde biraz hareketli geçecek. Aile içinde taşlar yerinden oynayacak. Böylece maddi anlamda da her şey değişecek. Zira, bir süredir fikir ayrılıkları yaşanan miras ve şirket yönetimi gibi konular masaya yatırılabilir bu hafta.

Dolunayın dengeyi destekleyen enerjisi ve Mars'ın Neptün ile yaptığı üçgen açı herkesin birbirine birer adım atmasını sağlayacak. Şimdi paranı tek başına mı yönetmek isteyeceksin, yoksa aile içinde birlik olup hareket etmeyi mi tercih edeceksin bu çok önemli. Süreci yöneten ve düzenin kurulmasını sağlayan kişi olacağın için bu konuda karar senin olacak gibi görünüyor. İyi düşün, geri dönüşü olmayan bir karar verebilirsin.

Tüm bu karar süreci seni iş hayatında da kararlı ve başarılı bir hale getirebilir. Aile mirasının paylaşılma sürecinde dahi duyguların yerine mantığınla hareket edersen, gerçek bir profesyonel olacak ve daha hızlı kazanmaya başlayacaksın. Haftaya görüşünceye dek şans seninle olsun...