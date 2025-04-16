14 Nisan - 20 Nisan Yengeç Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bu hafta iş yoğunluğunun ötesinde ailevi meselelerle geçebilir. Dolunayın devam eden etkisi altında ilişkilerinde denge ve hane içinde düzen için mücadele edebilirsin. Üstelik sadece çekirdek aile içindeki ilişkileri değil, geniş ailedeki meseleleri de çözerek huzuru sağlamaya odaklanabilirsin.

Tam da bu noktada bir miras ya da mal paylaşımı konusu gündeminde yer alabilir. Herkes payına düşeni alıp kendi yoluna mı bakmalı, yoksa aile içinde birlik ve beraberlik mi sağlanmalı buna karar vermelisin! Haliyle bu aşamada finansal konular ve yatırımlarına ilişkin yenilikler de söz konusu olabilir. Elindeki parayı ne yapacağını ise Mars'tan aldığın enerji belirleyecek.

Gelelim aile içindeki düzen değişikliğinin romantik ilişkine etkilerine. Stres son bulduğunda, çıkar ilişkilerinde denge sağlandığında aşk hayatında da taşlar yerine oturacaktır. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal...