14 Nisan - 20 Nisan Yengeç Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bu hafta ailen ve sevdiklerine odaklanacaksın! Ancak duygularınla değil, mantığınla hareket etmeyi tercih edeceksin. Daha doğrusu Dolunayın ardında bıraktığı güçlü denge ve uyum enerjisiyle kendin için iyi olanı yapmaya odaklanacaksın.

Tam da bu noktada Mars da devreye girecek! Neptün ile yapacağı üçgen açıdan güç alarak hislerini kontrol etmeni sağlayacak. Aynı anda ise mücadeleci yanlarını ortaya çıkaracak. Aklın ile kalbin dengeye ulaşırken, gerçekten seviyorsan söyleyecek. Aksi halde çantanı alıp sessizce gideceksin... Bakalım tatlı bir itiraf mı olacak seninkisi, yoksa terk ediş mi?

Sıra geldi bekarlara! Mantığın ağır basarken bir anda aşka kapılma şansın pek yok. Ama tatlı heyecanlara kapılabilir, flörtleşmeye ve flörtöz bir tavırla yürütülen sohbetlere hayır diyeceğini pek sanmıyoruz. Yine de seni tavlamak bu aralar zor olacak. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal...