onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
Yengeç Burcu
14 Nisan - 20 Nisan Yengeç Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Yengeç Burcu right-white
14 - 20 Nisan 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Sevdiklerinize odaklanın! Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının aşkla imtihanını ve 14 Nisan - 20 Nisan haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının 14 Nisan - 20 Nisan haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu haftalık aşk yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bu hafta ailen ve sevdiklerine odaklanacaksın! Ancak duygularınla değil, mantığınla hareket etmeyi tercih edeceksin. Daha doğrusu Dolunayın ardında bıraktığı güçlü denge ve uyum enerjisiyle kendin için iyi olanı yapmaya odaklanacaksın. 

Tam da bu noktada Mars da devreye girecek! Neptün ile yapacağı üçgen açıdan güç alarak hislerini kontrol etmeni sağlayacak. Aynı anda ise mücadeleci yanlarını ortaya çıkaracak. Aklın ile kalbin dengeye ulaşırken, gerçekten seviyorsan söyleyecek. Aksi halde çantanı alıp sessizce gideceksin... Bakalım tatlı bir itiraf mı olacak seninkisi, yoksa terk ediş mi?

Sıra geldi bekarlara! Mantığın ağır basarken bir anda aşka kapılma şansın pek yok. Ama tatlı heyecanlara kapılabilir, flörtleşmeye ve flörtöz bir tavırla yürütülen sohbetlere hayır diyeceğini pek sanmıyoruz. Yine de seni tavlamak bu aralar zor olacak. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2025 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Yengeç Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Yengeç Burcu Yorumu

Aylık Yengeç Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Yengeç Burcu Yorumu

Yıllık Yengeç Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Yengeç Burcu Yorumu

Sağlığın İçin Bu Hafta Dikkat Etmen Gerekenler! 🏥

Yengeç burcu için sağlık açısından nasıl bir hafta olacak? 🌿 Enerjin yüksek mi yoksa dinlenmen mi gerekiyor? 💆‍♀️

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın