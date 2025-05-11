12 Mayıs - 18 Mayıs Yengeç Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bu hafta gökyüzünde parıldayan Akrep Dolunayı'nın enerjisi, psikolojik dünyanı biraz daha yoğun bir şekilde etkileyebilir. Bu etkileşim, duygusal anlamda bir yoğunluk yaşamana sebep olabilir. Duygusal dalgalanmalar ise bağışıklık sistemini zorlayabilir!

Tam da bu noktada kendini stresli ve gergin hissettiğinde, derin nefes almalı ve rahatlamalısın. Kendini bu yoğun enerjinin esiri olmaktan kurtar ve ruhunun huzur bulmasına izin ver. Bunu her şeyden öte sağlığın için yap! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…