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12 Mayıs - 18 Mayıs Yengeç Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Yengeç Burcu right-white
12 - 18 Mayıs 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının aşkla imtihanını ve 12 Mayıs - 18 Mayıs haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının 12 Mayıs - 18 Mayıs haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bu hafta gökyüzünde adeta bir senfoni yaşanıyor. Dolunay'ın büyülü etkisi ve gökyüzündeki diğer hareketlilikler, tutkularını daha da alevlendirecek. Özellikle Akrep Dolunayının ışığı altında, aşkın derinliklerine dalmak için her yolu denesen iyi edersin... Eğer bir ilişkin varsa, bu dönemde yaşayacağın duygusal dönüşümle ilişkini daha da güçlendirebilir ve partnerinle birlikte yeni heyecanlara yelken açabilirsin.

Peki ya bekar Yengeç burçları? Sizin için de müjdeli haberlerimiz var! Akrep Dolunayı'nın hafta boyunca devam eden enerjisi, tutkulu bir yakınlaşma ve beklenmedik bir ilişkiyi beraberinde getirebilir. Belki de hayatına girecek bu yeni kişi, senin için tamamen yabancı olabilir. Fakat belki de bu yabancı, kalbinin kapılarını aralayacak ve hayatına yeni bir renk katacak. Bakalım, sen kendini bu yabancıya bırakabilecek misin? Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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