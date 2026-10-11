Sevgili Yengeç, Jüpiter ve Mars'ın para evinde olması bu hafta gelir fırsatlarını büyütüyor; Mars ile Satürn'ün üçgeni emeğinin karşılığını kariyerinden almak için sağlam bir destek veriyor. Ay ile Jüpiter'in haftanın başındaki karesi hediye, davet ve ev harcamalarında cömertliği abartmana yol açabilir, bütçene bir sınır koymak seni korur. Plüton'un ileri harekete dönmesi ortak kaynaklar ve borç konularında uzun süredir çözülmeyen bir meseleyi netleştirebilir. Ay Akrep'ten geçerken romantizm ve eğlence harcamalarını artırıyor, kendine ayıracağın payı önceden belirle. Hafta sonuna doğru Oğlak İlk Dördün'ü ortak harcamalar ve ilişki masrafları konusunda dengeyi yeniden kurmanı istiyor. Büyük ödemeyi sonraya bırak. Evin için yapacağın bir yatırımı fiyat araştırmasıyla desteklemek de akıllıca olur. Haftalık bir market ve fatura listesi hazırlamak harcamanı görünür kılar.

Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…