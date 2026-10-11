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Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Yengeç Burcu chevron-right-grey 12 Ekim - 18 Ekim Yengeç Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Yengeç Burcu right-white
12 - 18 Ekim 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
11.10.2026 - 18:01
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Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 12 Ekim - 18 Ekim haftası Yengeç ve yükselen Yengeç burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının 12 Ekim - 18 Ekim haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Jüpiter ve Mars'ın para evinde olması bu hafta gelir fırsatlarını büyütüyor; Mars ile Satürn'ün üçgeni emeğinin karşılığını kariyerinden almak için sağlam bir destek veriyor. Ay ile Jüpiter'in haftanın başındaki karesi hediye, davet ve ev harcamalarında cömertliği abartmana yol açabilir, bütçene bir sınır koymak seni korur. Plüton'un ileri harekete dönmesi ortak kaynaklar ve borç konularında uzun süredir çözülmeyen bir meseleyi netleştirebilir. Ay Akrep'ten geçerken romantizm ve eğlence harcamalarını artırıyor, kendine ayıracağın payı önceden belirle. Hafta sonuna doğru Oğlak İlk Dördün'ü ortak harcamalar ve ilişki masrafları konusunda dengeyi yeniden kurmanı istiyor. Büyük ödemeyi sonraya bırak. Evin için yapacağın bir yatırımı fiyat araştırmasıyla desteklemek de akıllıca olur. Haftalık bir market ve fatura listesi hazırlamak harcamanı görünür kılar.

Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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