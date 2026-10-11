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Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Yengeç Burcu chevron-right-grey 12 Ekim - 18 Ekim Yengeç Burcu Haftalık Burç Yorumu

Yengeç Burcu right-white
12 - 18 Ekim 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
11.10.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Yengeç ve yükselen Yengeç burçları 12 Ekim - 18 Ekim haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 12 Ekim - 18 Ekim haftan nasıl geçecek? Bu hafta Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor?

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bu hafta Mars ile Satürn'ün üçgeni kariyerinde emeğinin karşılığını almak için güçlü bir destek sunuyor; para evindeki Mars sabırlı çalışmanın kazanca dönüşmesini hızlandırıyor. Plüton'un ileri harekete dönmesi ortak kaynaklar ve borç konularında uzun süredir çözülmeyen bir meseleyi netleştirebilir. Hafta sonuna doğru Oğlak İlk Dördün'ü ilişkilerinde verdiğin ile aldığın arasındaki dengeyi yeniden kurmanı isteyecek.

Maddi olarak Jüpiter'in para evinde olması bu hafta fırsatları büyütüyor, ancak haftanın başında Ay ile Jüpiter'in karesi fazla cömert davranmana yol açabilir. Davet, hediye ya da ev harcamalarında sınır koymak bütçeni korur. Büyük bir ödemeyi hafta sonundan sonraya bırak.

Peki ya aşk? Haftanın başında Akrep'teki Ay romantizm evinde duygusal derinliği artırıyor; ilişkin varsa söylenmemiş bir şeyi nazikçe paylaşmak iyi gelir. Bekar Yengeç ise Venüs retrosuyla eski bir aşkın anılarını ve özlemini yeniden hissedebilir, ama Güneş ile Jüpiter'in uyumlu açısı hafta ortasında yeni tanışmalara da kapı açıyor; geçmişe dönmek yerine o ilişkiden ne öğrendiğine bakmak daha iyi bir yol.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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