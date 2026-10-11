Sevgili Yengeç, bu hafta Mars ile Satürn'ün üçgeni kariyerinde emeğinin karşılığını almak için güçlü bir destek sunuyor; para evindeki Mars sabırlı çalışmanın kazanca dönüşmesini hızlandırıyor. Plüton'un ileri harekete dönmesi ortak kaynaklar ve borç konularında uzun süredir çözülmeyen bir meseleyi netleştirebilir. Hafta sonuna doğru Oğlak İlk Dördün'ü ilişkilerinde verdiğin ile aldığın arasındaki dengeyi yeniden kurmanı isteyecek.

Maddi olarak Jüpiter'in para evinde olması bu hafta fırsatları büyütüyor, ancak haftanın başında Ay ile Jüpiter'in karesi fazla cömert davranmana yol açabilir. Davet, hediye ya da ev harcamalarında sınır koymak bütçeni korur. Büyük bir ödemeyi hafta sonundan sonraya bırak.

Peki ya aşk? Haftanın başında Akrep'teki Ay romantizm evinde duygusal derinliği artırıyor; ilişkin varsa söylenmemiş bir şeyi nazikçe paylaşmak iyi gelir. Bekar Yengeç ise Venüs retrosuyla eski bir aşkın anılarını ve özlemini yeniden hissedebilir, ama Güneş ile Jüpiter'in uyumlu açısı hafta ortasında yeni tanışmalara da kapı açıyor; geçmişe dönmek yerine o ilişkiden ne öğrendiğine bakmak daha iyi bir yol.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…