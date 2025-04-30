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Mayıs Yay Burcu Aylık Sağlık Burç Yorumu

Yay Burcu right-white
Mayıs 2025, Aylık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü

Bu ay sağlık açısından dikkatli olmanız gereken süreçlerden geçeceğiz. Bu yüzden nelere dikkat etmeniz gerektiğini de dikkatle ele aldık. Peki, Yay ve yükselen Yay burçlarının Mayıs ayı boyunca enerjisi nasıl olacak? Mayıs ayında sağlık durumunuzda değişiklik olacak mı?

İşte, Yay ve yükselen Yay burçlarının sağlığı için gökyüzünden gelen öneriler!

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Ayın ilk yarısı sağlık açısından daha hassas bir süreç olabilir. Güneş’in Boğa’daki transiti sindirim sistemi, boğaz ve tiroit gibi bölgelere dikkat etmenizi gerektiriyor.

12 Mayıs Akrep Dolunayı psikolojik ya da ruhsal anlamda detoks etkisi yaratacak. Geçmişin yüklerini bırakmak, bilinçaltı temizliği yapmak çok faydalı olabilir.

25 Mayıs sonrası Satürn’ün etkisiyle bedenine daha planlı yaklaşman gerekecek. Sporu ve sağlıklı beslenmeyi hayatına katabilirsin.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
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