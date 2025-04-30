Mayıs Yay Burcu Aylık Sağlık Burç Yorumu

Ayın ilk yarısı sağlık açısından daha hassas bir süreç olabilir. Güneş’in Boğa’daki transiti sindirim sistemi, boğaz ve tiroit gibi bölgelere dikkat etmenizi gerektiriyor.

12 Mayıs Akrep Dolunayı psikolojik ya da ruhsal anlamda detoks etkisi yaratacak. Geçmişin yüklerini bırakmak, bilinçaltı temizliği yapmak çok faydalı olabilir.

25 Mayıs sonrası Satürn’ün etkisiyle bedenine daha planlı yaklaşman gerekecek. Sporu ve sağlıklı beslenmeyi hayatına katabilirsin.