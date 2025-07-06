7 Temmuz - 13 Temmuz Yay Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Yay, bu hafta Mars'ın Aslan burcuna geçişiyle birlikte, enerji seviyende gözle görülür bir artış yaşayacaksın. Ancak bu durum, enerjini kontrol etmekte zorlanmana ve kendini gereğinden fazla yorulmuş hissetmene neden olabilir. Bu dönemde özellikle bel ve kalça bölgelerini koruman oldukça önemli. Yanlış ağırlık taşıma veya ani hareketler, beklenmedik sakatlanmalara yol açabilir.

Enerjini dikkatli ve ölçülü bir şekilde kullanmaya özen göster. Hızlı koşu yerine, ritimli ve düzenli yürüyüşler bu hafta senin için daha uygun olabilir. Mars'ın Aslan burcuna geçişi, enerjini bir spora veya dansa yönlendirme fırsatı sunuyor. İçindeki yaşam sevincini ve enerjiyi serbest bırakmanın tam zamanı!

Hadi, içindeki yaşam sevincini ve enerjiyi serbest bırak! Tabii bu dönemin de tadını çıkar! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…