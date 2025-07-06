7 Temmuz - 13 Temmuz Yay Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Yay, bu hafta kariyerinde yeni bir sayfa açmanın tam sırası. Mars’ın Aslan burcuna geçişi, seni adeta bir roket gibi ateşli ve büyük hedeflerine doğru fırlatıyor. Bu enerjik geçiş, yurt dışı bağlantılı işlerde, akademik projelerde veya medya ile ilgili konularda seni adeta bir yıldız gibi parlatıyor.

Bu hafta, motivasyonun tavan yapacak, coşkun bir enerjiyle dolup taşacaksın. Risk almak için can atacak, adeta bir dağcı gibi zirveye tırmanmak için sabırsızlanacaksın. Ancak bu enerjik yolculukta kontrolsüz çıkışlardan kaçınman gerektiğini unutma. Enerjini hedefine doğru odaklaman, adeta bir ok gibi hedefine ulaşman için önemli. Yeni bir liderlik pozisyonu ya da büyük bir adım, seni heyecanla bekliyor olabilir.

Aşk hayatında ise, Uranüs’ün İkizler burcuna geçişi, ilişkilerinde adeta bir lunaparkta roller coaster'a binmiş gibi sürprizli ve sıra dışı bir dönemin başladığını müjdeliyor. Bu hafta, hiç ummadığın biriyle bağlantı kurabilir, beklemediğin bir mesaj alabilir ya da ani bir flörtle kalbin çarpıntısını hızlandırabilirsin. Eğer bir ilişkin varsa, monotonluk adeta bir sis perdesi gibi kalkıyor. Yenilik ihtiyacın artıyor; özgürlük, aşkın yeni parolası oluyor. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…