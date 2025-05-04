5 Mayıs - 11 Mayıs Yay Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Yay, bu hafta enerjini toparlamak için hafif yürüyüşler yapabilirsin. Bu, hem metabolizmanı hızlandıracak hem de genel sağlık durumunu olumlu yönde etkileyecektir. Bu hafta sağlığına özellikle dikkat etmen ve enerjini doğru bir şekilde yönetmen gerektiğini unutmamalısın.

Zira, Chiron'un şifalı enerjisi de seni sarabilir. Böylece kronik sorunlar, bir süredir devam eden ilaç tedavileri son bulabilir. Zaten sen de bedenindeki iyileşmeyi hissediyor olmalısın. Bol şans! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…