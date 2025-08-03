4 Ağustos - 10 Ağustos Yay Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Yay, bu hafta biraz dikkatli olman gerekiyor. Kas ve iskelet sistemini, özellikle de kalçalarını biraz zorlayabilirsin. Gün boyu sürekli ayakta kalman ya da tam tersi, çok fazla oturman, dengeni biraz bozabilir. Bu durum, enerjini düşürebilir ve sana huzursuzluk verebilir.

İşte bu yüzden esneme hareketleri ve yoga, bu hafta en büyük dostların olacak. Bu egzersizlerle vücudunu rahatlatabilir, dengeni yeniden sağlayabilirsin. Hem fiziksel hem de ruhsal olarak kendini daha iyi hissedeceksin.

Bu hafta için bir diğer önerimiz ise, su içeriği yüksek sebzeler tüketmen. Salatalık, kavun, ıspanak gibi sebzeler, enerjini yükseltmeye yardımcı olacak. Bu lezzetli ve sağlıklı sebzeleri diyetine ekleyerek, hem enerjik hissetmeni sağlayacak hem de sağlıklı bir yaşam tarzına adım atmanı kolaylaştıracak. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…