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4 Ağustos - 10 Ağustos Yay Burcu Haftalık Burç Yorumu

Yay Burcu right-white
4 - 10 Ağustos 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Yay ve yükselen Yay burçları 4 Ağustos - 10 Ağustos haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 4 Ağustos - 10 Ağustos haftan nasıl geçecek? Bu hafta Yay ve yükselen Yay burçlarını neler bekliyor?

İşte, Yay ve yükselen Yay burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bu hafta senin için astrolojik açıdan oldukça hareketli bir dönem başlıyor. Merkür'ün gerileme dönemi, zihinsel ve akademik alanlarını direkt olarak etkileyecek. Bu süreçte eğitim, seyahat, yazılı işler ve hukuki konular gibi alanlarda bazı gecikmeler yaşanabilir. Ancak endişelenme, çünkü bu dönem aynı zamanda geçmişte yarım kalan bir eğitimini tamamlama ya da eski bir projeni yeniden hayata geçirme fırsatı da sunabilir.

Astrolojik etkilerin bir diğer boyutu ise Güneş-Jüpiter karesi. Bu etki, aşırı öz güvenle hareket etmene ve belki de normalden daha büyük adımlar atmana neden olabilir. Bu nedenle, bu hafta adımlarını dikkatli atmanda fayda var. Yine de Kova burcunda gerçekleşecek olan Dolunay'dan ilham alarak hedeflerini yüksek tutmayı unutma. İstersen başarabilirsin! 

Aşk hayatına gelecek olursak, Ay ile Venüs üçgeni bu hafta sana tatlı tesadüfler getirebilir. Belki uzakta yaşayan biriyle yakınlaşacak, belki de eski bir seyahatten kalma bir aşk yeniden alevlenecek. Kim bilir, belki de aşk bu hafta senin için uzaklardan fısıldayacak ve alıştığın düzenini bile değiştirecek. Dememiz o ki bu hafta, aşkın ve romantizmin seni nerede bulacağını asla bilemezsin, gözünü dört aç! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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