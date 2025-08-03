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4 Ağustos - 10 Ağustos Yay Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Yay Burcu right-white
4 - 10 Ağustos 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Yay ve yükselen Yay burçlarının aşkla imtihanını ve 4 Ağustos - 10 Ağustos haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Yay ve yükselen Yay burçlarının 4 Ağustos - 10 Ağustos haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Yay ve yükselen Yay burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bu hafta senin için astrolojik manzara adeta bir lunapark gibi renkli ve heyecan dolu! Bu dalgalı enerji, aşk hayatına da sıçrayacak gibi görünüyor. Ay ile Venüs'ün tatlı dansı, sana beklenmedik ve hoş sürprizler getirebilir. Belki de uzak bir coğrafyada yaşayan biriyle duygusal bir bağ kuracak, belki de geçmişteki bir seyahatten kalan bir aşk kıvılcımı yeniden alevlenecek. Kim bilir, belki de aşk bu hafta senin için uzaklardan bir melodi gibi fısıldayacak ve alıştığın günlük düzenini baştan aşağıya değiştirecek. 

Ne olacağını asla bilemezsin, bu yüzden gözlerini dört aç ve kalbini aşka hazırla! Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle, sevgi ve ışıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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