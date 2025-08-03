4 Ağustos - 10 Ağustos Yay Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Yay, bu hafta senin için astrolojik manzara adeta bir lunapark gibi renkli ve heyecan dolu! Bu dalgalı enerji, aşk hayatına da sıçrayacak gibi görünüyor. Ay ile Venüs'ün tatlı dansı, sana beklenmedik ve hoş sürprizler getirebilir. Belki de uzak bir coğrafyada yaşayan biriyle duygusal bir bağ kuracak, belki de geçmişteki bir seyahatten kalan bir aşk kıvılcımı yeniden alevlenecek. Kim bilir, belki de aşk bu hafta senin için uzaklardan bir melodi gibi fısıldayacak ve alıştığın günlük düzenini baştan aşağıya değiştirecek.

Ne olacağını asla bilemezsin, bu yüzden gözlerini dört aç ve kalbini aşka hazırla! Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle, sevgi ve ışıkla kal…