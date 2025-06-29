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30 Haziran - 6 Temmuz Yay Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Yay Burcu right-white
30 Haziran 2025 - 6 Temmuz 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 30 Haziran - 6 Temmuz haftasında Yay ve yükselen Yay burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bu hafta senin için biraz hareketli geçecek gibi görünüyor. Haftanın başında, Neptün'ün gerilemesiyle birlikte, ani hareketlerden kaçınmanda fayda var. Bu dönemde, sakatlanmalara karşı ekstra dikkatli olman gerekiyor. Yani, belki de bu hafta başı, o riskli spor aktivitelerine ara vermek için iyi bir zaman olabilir.

Haftanın ortasına geldiğimizde ise enerjinin tavan yapacağını hissedebilirsin. Bu enerjiyi doğru yönlendirmek için açık hava sporlarına yönelebilirsin. Belki biraz koşu, belki biraz yürüyüş... Kim bilir, belki de bir dağa tırmanış planı yapabilirsin. Tüm bunlar maceracı ve özgür ruhunu da besleyerek kendini güçlü hissetmeni sağlayabilir. Hafta sonuna geldiğimizde ise tüm bu hareketi sürdürebilmek adına sağlıklı beslenme, cilt bakımları, detoks ve masaj gibi seanslara vakit ayırarak yenilenebilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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