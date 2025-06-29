30 Haziran - 6 Temmuz Yay Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Yay, bu hafta senin için biraz hareketli geçecek gibi görünüyor. Haftanın başında, Neptün'ün gerilemesiyle birlikte, ani hareketlerden kaçınmanda fayda var. Bu dönemde, sakatlanmalara karşı ekstra dikkatli olman gerekiyor. Yani, belki de bu hafta başı, o riskli spor aktivitelerine ara vermek için iyi bir zaman olabilir.

Haftanın ortasına geldiğimizde ise enerjinin tavan yapacağını hissedebilirsin. Bu enerjiyi doğru yönlendirmek için açık hava sporlarına yönelebilirsin. Belki biraz koşu, belki biraz yürüyüş... Kim bilir, belki de bir dağa tırmanış planı yapabilirsin. Tüm bunlar maceracı ve özgür ruhunu da besleyerek kendini güçlü hissetmeni sağlayabilir. Hafta sonuna geldiğimizde ise tüm bu hareketi sürdürebilmek adına sağlıklı beslenme, cilt bakımları, detoks ve masaj gibi seanslara vakit ayırarak yenilenebilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…