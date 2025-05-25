26 Mayıs - 1 Haziran Yay Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Yay, bu hafta senin için zihinsel karmaşa söz konusu olabilir. Güneş ile Merkür'ün kavuşumu, zihinsel enerjini yoğunlaştırırken, bir yandan da odaklanma sorunlarına veya dikkat dağınıklığına sebep olabilir. Belki de bir şeyler yaparken aklın başka yerlere gidebilir veya bir konuya odaklanmakta zorlanabilirsin.

Tam da bu noktada belki de hafta boyunca doğaçlama hareket etmek yerine, disiplinli bir beden-zihin disiplini kurmayı denemelisin. Yani, belki bir yoga dersine katılabilir, meditasyon yapabilir veya belirli bir zamanda belirli bir işi yapmayı planlayabilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…