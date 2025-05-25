26 Mayıs - 1 Haziran Yay Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Yay, bu hafta kariyer yolculuğunda bir dönüm noktasına ulaşabilirsin. İş dünyasında yeni bir sayfa açmanın zamanı geldiğini hissedebilirsin. Güneş ve Merkür'ün kavuşumu, bir süredir beklediğin terfi haberini getirebilir ya da belki de iş hayatında yeni bir dönemi başlatmanın tam zamanı olduğunu hissettirebilir.

Bu hafta, özellikle yöneticinle yapacağın bir görüşme, kariyerindeki geleceği şekillendirebilir. Bu görüşme, kariyer basamaklarını hızla tırmanmanı sağlayacak bir fırsat olabilir. Bu yüzden, gözlerini dört aç ve her an karşına çıkabilecek fırsatlar için hazır ol. Belki de bu, rekabete girmenin ve risk almanın tam zamanıdır. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…