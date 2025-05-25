26 Mayıs - 1 Haziran Yay Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Yay, bu hafta kariyer planlarında belirgin bir hareketlilik söz konusu olabilir. Güneş ile Merkür'ün kavuşumu, iş hayatında önemli bir dönüm noktasını işaret ediyor. Belki de uzun zamandır beklediğin o terfi haberini alacaksın ya da belki de iş hayatında yeni bir sayfa açma zamanı geldiğini göreceksin.

Tam da bu noktada bu hafta özellikle yöneticinle yapacağın bir görüşme, iş hayatındaki geleceğini belirleyebilir. Bu görüşme, belki de kariyer basamaklarını hızla tırmanmanı sağlayacak bir fırsat olabilir. Gözünü dört aç ve her an karşına çıkabilecek fırsatlar için gerekirse rekabete ve risk almaya da hazır ol!

Aşk hayatına gelirsek, bu hafta romantik anlamda yeni başlangıçlar yapmak için mükemmel bir zaman. Yeni Ay'ın karşıt burcuna gerçekleşmesi, aşk hayatında yeni bir sayfa açmanı müjdeliyor. Belki de uzun zamandır beklediğin o özel kişiyle tanışma fırsatı yakalayabilirsin. Ya da belki de mevcut ilişkinde taze bir başlangıç yapabilirsin. Zira Ay'ın güçlü çekimi seni yeni ve güzel duygulara yaklaştıracak. Bu aralar tatlı jestlere ve sürprizlere de açık ol! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…