26 Mayıs - 1 Haziran Yay Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Yay, bu hafta aşk rüzgarları seni için farklı bir yöne esiyor. Romantizm dolu yeni başlangıçların kapısı senin için sonuna kadar açılıyor. Neden mi? Çünkü Yeni Ay, karşıt burcunda boy gösteriyor ve bu durum aşk hayatında yeni bir sayfa açman gerektiğini işaret ediyor.

Bir süredir hayalini kurduğun, belki de uzun zamandır beklediğin o özel kişiyle tanışma fırsatın olabilir. Gözlerini dört aç ve etrafına dikkatlice bakın, belki de o özel kişi çoktan hayatınıza girmiş bile olabilir.

Öte yandan belki de mevcut ilişkinde yeni bir döneme adım atma zamanı gelmiştir. İlişkinde taze bir başlangıç yapmak, belki de uzun zamandır üzerinde düşündüğün bir kararı hayata geçirmek için mükemmel bir zaman olabilir.

Uzun lafın kısası, Ay'ın güçlü çekimine bırak kendini... Bu güçlü enerji, seni yeni ve güzel duygulara, belki de hiç deneyimlemediğin türden aşklara sürükleyebilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…