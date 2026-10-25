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Yay Burcu right-white
26 Ekim 2026 - 1 Kasım 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
25.10.2026 - 18:01
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Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 26 Ekim - 1 Kasım haftasında Yay ve yükselen Yay burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, hafta iş düzeninde yükselen dolunayla günlük iş temposunun karın, bağırsak ve alt sırt bölgende bir yorgunluk bırakmasına neden olabilir. Öğle arasında sebze ve baklagil ağırlıklı hafif tabaklar hafta boyunca enerjini dengede tutar. Güneş on ikinci evinden geçtiği için dinlenme isteğin yüksek; öğleden sonra yirmi dakikalık bir mola vermek ve gün içinde bol su içmek yorgunluğu azaltır. Merkür'ün yön değiştirdiği bu günlerde yeni bir sağlık uygulaması ya da diyet programı denemek yerine mevcut düzenini koru. Plüton'un yakın çevre alanına kurduğu açı omuz ve kol bölgesinde gerginlik bırakabilir; koltukta omuzlarını geriye çek. Haftanın ortalarında Ay'ın İkizler'e geçmesiyle ilişkilerdeki hareketlilik uykunu etkileyebilir, hafta sonunda sade bir yemek ve ılık bir içecek rahatlatır.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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