Sevgili Yay, hafta iş düzeninde yükselen dolunayla günlük iş temposunun karın, bağırsak ve alt sırt bölgende bir yorgunluk bırakmasına neden olabilir. Öğle arasında sebze ve baklagil ağırlıklı hafif tabaklar hafta boyunca enerjini dengede tutar. Güneş on ikinci evinden geçtiği için dinlenme isteğin yüksek; öğleden sonra yirmi dakikalık bir mola vermek ve gün içinde bol su içmek yorgunluğu azaltır. Merkür'ün yön değiştirdiği bu günlerde yeni bir sağlık uygulaması ya da diyet programı denemek yerine mevcut düzenini koru. Plüton'un yakın çevre alanına kurduğu açı omuz ve kol bölgesinde gerginlik bırakabilir; koltukta omuzlarını geriye çek. Haftanın ortalarında Ay'ın İkizler'e geçmesiyle ilişkilerdeki hareketlilik uykunu etkileyebilir, hafta sonunda sade bir yemek ve ılık bir içecek rahatlatır.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…