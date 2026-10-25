Sevgili Yay, haftanın başında dolunayın iş düzenini aydınlatması maaş, ek mesai ya da bir iş masrafıyla ilgili bir konunun sonuçlanmasına işaret ediyor. İş yerinde değişen görev dağılımı ücretini etkiliyorsa yazılı bir not talep et. Plüton'un üçüncü eve kurduğu gergin açı ödeme yazışmalarında gereksiz sertliğe yol açabilir, bu yüzden cümlelerini kısa ve nazik tut. Venüs arkadaşlık alanında geri giderken paylaşılan harcamaların hesabı yeniden açılabilir. Merkür retrosu sürerken yeni bir yazılım aboneliği, ofis malzemesi ya da kurs kaydı almak yerine mevcut olanı verimli kullan. Orta günlerde Ay'ın İkizler'e geçmesi ortaklık konularında hareket getiriyor. Hafta sonu haftalık harcama sınırını bir kâğıda yazıp buzdolabına asmak disiplinini güçlendirir. Fiş ve faturalarını düzenli saklamayı sürdür.

Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…