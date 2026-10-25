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Yay Burcu right-white
26 Ekim 2026 - 1 Kasım 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
25.10.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Yay ve yükselen Yay burçları 26 Ekim - 1 Kasım haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 26 Ekim - 1 Kasım haftan nasıl geçecek? Bu hafta Yay ve yükselen Yay burçlarını neler bekliyor?

İşte, Yay ve yükselen Yay burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, hafta iş düzenini ve günlük rutini aydınlatan dolunayla başlıyor; ilk günlerde bir görevi tamamlamak, eski bir alışkanlığı bırakmak ve bedenini dinlemek sana iyi gelecek. Güneş on ikinci evinde olduğu için içindeki yorgunluk görünür hale geliyor. Haftanın ortalarında Ay'ın İkizler'e geçmesi ilişkilerini hareketlendiriyor, hafta sonu ise sakin bir geri çekilme gerektirebilir. Takvimini fazla doldurma.

Maddi olarak maaş, fazla mesai ya da iş kaynaklı bir masraf haftanın ilk yarısında netleşmek istiyor. Merkür retroda olduğu için görev tanımını ve ücreti yazıyla kayda geçirmek ileride sorun çıkmasını önler.

Gelelim aşka. Plüton'un yakın çevre alanına kurduğu açı yazışmalarda yanlış anlaşılmalara yol açabilir; hafta ortasında kısa mesajlar yerine yüz yüze konuşmayı tercih et. Venüs arkadaşlık alanında geri giderken dostlukla ilişki arasındaki çizgiyi sorgulatıyor. Bekar Yay ise çalışma arkadaşlarından biriyle birlikte yürüttüğü bir işte yakınlaşabilir.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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