23 Haziran - 29 Haziran Yay Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Yay, bu hafta sonu biraz karmaşık bir astrolojik etki altında olacak. Merkür, iletişim ve zihinsel işleyişin gezegeni, güçlü ve dönüştürücü Plüton ile karşıt açıda yer alacak. Bu durum, zihinsel stresin mide üzerinde etkili olmasına neden olabilir.

Biraz daha detaylandıracak olursak, bu hafta sonu özellikle bastırılmış duygularının fiziksel olarak kendini göstermesi mümkün. Yani, içerisinde bulunduğun duygusal durum, mide ağrıları veya rahatsızlıklar şeklinde kendini gösterebilir. Bu durum, genellikle duygusal stresin vücut üzerindeki etkisini gösterir.

Bu yüzden, bu hafta sonu için size bir önerimiz var: Dinlenme ve içsel boşaltım. Kendini iyi hissettirecek her ne varsa onu yap ve sadece kendine odaklan. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…