23 Haziran - 29 Haziran Yay Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Yay, bu haftanın henüz ilk günlerinde Güneş ile Jüpiter'in mükemmel uyumu, iş yerinde seni adeta bir yıldız gibi parlatıyor. Özellikle liderlik yeteneklerin, sunum becerilerin veya fikirlerini başkalarına aktarma konusundaki ustalığın, bu hafta herkesin dikkatini çekecek. Büyük hedefler belirlemek ve risk almak senin için son derece uygun görünüyor. Kendine güven, cesur adımlar at ve başarıya ulaşmanın keyfini çıkar!

Hafta ortasında gerçekleşecek olan Yeni Ay ise finansal hayatında yeni bir sayfa açman için ideal bir süreci işaret ediyor. Ortak yatırımlar ya da kredi planları gibi konular, bu hafta gündemine gelebilir. Ekonomik durumunu gözden geçir, belki de yeni bir yatırım yapmanın tam sırası.

Aşk hayatında ise hafta sonuna doğru oluşan Merkür ile Plüton karşıtlığı, seni özellikle gizli duygularınla veya bastırılmış düşüncelerinle yüzleşmeye zorlayabilir. Partnerine tam olarak güvenip güvenmediğini sorgulayabilir, ilişkinin temellerini gözden geçirebilirsin. Eğer bekar bir Yay burcuysan, bu içsel çözülmelerin ardından duygusal hayatları netleşmeye başlayacak. Kendinle yüzleşir ve duygularını netleştirirsen, aşkta da daha keskin adımlar atabilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…