23 Haziran - 29 Haziran Yay Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Yay, bu hafta gökyüzünde dikkat çeken bir hareketlilik var. Merkür ile Plüton arasında gerçekleşen karşıtlık, senin için bir dizi içsel sorgulamayı beraberinde getirebilir Bu durum, gizli kalmış duygularını, bastırdığın düşüncelerini ve belki de farkında bile olmadığın iç dünyandaki bazı gerçekleri ortaya çıkarabilir.

Özellikle ikili ilişkilerde, partnerine olan güvenini masaya yatırman gerekebilir. İlişkinin temellerini, belki de ilk defa bu kadar detaylı bir şekilde gözden geçirebilirsin. Bu durum, ilişkinin geleceği için önemli bir dönüm noktası olabilir.

Eğer bekar bir Yay burcuysan, bu dönemde yaşadığın içsel çözülmeler, duygusal hayatının netleşmesine yardımcı olacaktır. Kendinle yüzleşmek, duygularını netleştirmek ve belki de ilk defa bu kadar açık bir şekilde kendini anlamak, aşk hayatında daha keskin ve net adımlar atmanı sağlayabilir. Galiba aşka yürüyorsun! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…