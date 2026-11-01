Sevgili Yay, haftanın ortasında Güneş ile retro Merkür'ün kavuşum noktası on ikinci evinde unuttuğun bir aboneliği ya da gözden kaçmış bir gideri ortaya çıkarabilir; ekstrelerini tarayarak başla. Dokuzuncu evinde Mars ile Jüpiter'in yakınlaşması yurt dışı, eğitim ya da yayıncılıkla ilişkili bir gelir fikrine hareket veriyor; kur farkını ve ek masrafları hesaba kat. On birinci evinde yön değiştirmeye hazırlanan retro Venüs arkadaşlarla yapılan ortak masrafları yeniden sorgulatıyor; Venüs ile Jüpiter arasındaki sekstil bu masrafları dengelemene yardım ediyor. Ay'ın Başak'a geçtiği günlerde onuncu evi kariyerde yavaş ama sağlam bir adım getiriyor. Alacaklarını tek bir yerde listele, borç ve kredi tarafında net bir ödeme takvimi hazırla ve gelecek taksit tarihlerini şimdiden not et.

Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…