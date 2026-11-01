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Yay Burcu right-white
2 - 8 Kasım 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
01.11.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Yay ve yükselen Yay burçları 2 Kasım - 8 Kasım haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 2 Kasım - 8 Kasım haftan nasıl geçecek? Bu hafta Yay ve yükselen Yay burçlarını neler bekliyor?

İşte, Yay ve yükselen Yay burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, Ay'ın Mars ve Jüpiter'e kavuşmasıyla açılan hafta dokuzuncu evinde eğitim, yayın ya da yurt dışı planlarını canlandırıyor. Haftanın ortasında Güneş ile retro Merkür'ün kavuşum noktası on ikinci evinde dinlenme ihtiyacını artırıyor, geride kalan bir konuyu bırakmanı kolaylaştırıyor. Ay'ın Başak'taki günlerinde onuncu evi iş yükünü hatırlatıyor. Hafta sonunda yaklaşan yeni ay içinden gelen bir niyeti netleştirmene yardım edebilir.

Maddi olarak gizli kalmış bir gider ya da unutulan bir abonelik Merkür retrosuyla ortaya çıkabilir, hesaplarını gözden geçir. Venüs ile Jüpiter arasındaki sekstil arkadaşlardan gelen yararlı bir bilgiyle kazanç alanını rahatlatıyor.

Peki ya aşk? On birinci evinde yön değiştirmeye hazırlanan retro Venüs arkadaşlık yoluyla gelen bir yakınlığı yeniden gündeme getiriyor. Partnerinle birlikte ortak bir arkadaş buluşmasına gitmek bağınızı tazeler. Bekar Yay ise sosyal bir ortamda göz göze geldiği birine hafta sonuna doğru yaklaşabilir; niyetini kısa ve içten tut.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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