2 Haziran - 8 Haziran Yay Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Yay, bu hafta senin için oldukça hareketli ve enerji dolu bir dönem başlıyor. Güneş ile Merkür'ün kavuşumu, zihinsel aktiviteni ciddi anlamda artıracak. Ancak bu enerji yoğunluğu, odaklanma konusunda bazı zorlukları da beraberinde getirebilir. Belki de dikkatinin dağıldığını, aklının birçok farklı konuda birden dolaştığını fark edeceksin.

Bu durumda ne yapmalı, diye soruyorsan; sakin olmanı ve panik yapmamanı öneririz. Çünkü bu hafta senin için en önemli olan şey, doğaçlama hareket etmekten ziyade, disiplinli bir beden-zihin disiplini kurmak olacak. Yani, aklını ve bedenini kontrol altına almayı öğrenmen gerekecek. Böylece bu enerji yoğunluğunu en iyi şekilde yönetebilir ve sağlık hedeflerine bir adım daha yaklaşabilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…