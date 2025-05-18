19 Mayıs - 25 Mayıs Yay Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Yay, Güneş bu hafta senin karşıt burcuna geçiyor. Bu durum da enerjinde dalgalanmalara neden olabilir. Biraz hızlı bir şekilde yorgun düşmene ve uykusuz geceler geçirmene sebebiyet verebilir. İşte bu yüzden tüm bu süreçte, özellikle de 22 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Venüs ile Mars üçgeninin ardından ortaya çıkardığı enerji ile bedenine daha nazik davranmalısın.

Bu hafta spor salonuna gitmek ya da dans derslerine başlamak gibi hareketli aktivitelerle moralini yükseltmen de mümkün. Kendini enerjik ve canlı hissetmek için bu tür aktiviteleri denemekten çekinme. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal...