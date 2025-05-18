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19 Mayıs - 25 Mayıs Yay Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Yay Burcu right-white
19 - 25 Mayıs 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 19 Mayıs - 25 Mayıs haftasında Yay ve yükselen Yay burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, Güneş bu hafta senin karşıt burcuna geçiyor. Bu durum da enerjinde dalgalanmalara neden olabilir. Biraz hızlı bir şekilde yorgun düşmene ve uykusuz geceler geçirmene sebebiyet verebilir. İşte bu yüzden tüm bu süreçte, özellikle de 22 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Venüs ile Mars üçgeninin ardından ortaya çıkardığı enerji ile bedenine daha nazik davranmalısın. 

Bu hafta spor salonuna gitmek ya da dans derslerine başlamak gibi hareketli aktivitelerle moralini yükseltmen de mümkün. Kendini enerjik ve canlı hissetmek için bu tür aktiviteleri denemekten çekinme. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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