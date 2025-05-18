19 Mayıs - 25 Mayıs Yay Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Yay, gökyüzünün en disiplinli ve ciddi gezegeni Satürn, enerjik ve atılgan Koç burcuna adım atıyor. Bu hafta, bu büyük geçişin etkisi altında, duygusal yaşamında daha ciddi bir tutum sergilemeye başlayabilirsin.

Bu dönemde, anlık heveslerle uzun vadeli kararlar vermekten kaçınman gerekiyor. Yani, bir anda gelişen heyecanların ve içgüdülerin yerine, daha mantıklı ve düşünülmüş kararlar verme zamanı geldi demektir. Bu, duygusal yaşamında seni daha sağlam ve güvenilir bir noktaya taşıyabilir.

Kendini ve ne istediğini daha iyi anlamak için bu dönemi kullan. İç dünyanı keşfetmek, duygusal ihtiyaçlarını belirlemek ve ilişkilerinde neyin önemli olduğunu anlamak için bu dönem ideal. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal...