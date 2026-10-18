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Yay Burcu right-white
19 - 25 Ekim 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
18.10.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Yay ve yükselen Yay burçları 19 Ekim - 25 Ekim haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 19 Ekim - 25 Ekim haftan nasıl geçecek? Bu hafta Yay ve yükselen Yay burçlarını neler bekliyor?

İşte, Yay ve yükselen Yay burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, haftanın başı söylemediğin duygularla yakın çevrenle iletişim alanı arasında bir gerginlik taşıyor; retro Venüs ile Plüton'un karesi bunu hissettiriyor. İçinde biriken bir cümleyi doğru kişiye doğru dille söylemek yükünü hafifletir. Bu cümleyi hafta sonuna bırakmamak daha iyi. Ay hafta ortasında ev ve aile alanına geçtiğinde dinlenme ihtiyacın artacak, buna kulak ver.

Maddi olarak on ikinci eve geçen Güneş gizli giderleri, unutulmuş abonelikleri ya da küçük kesintileri gün yüzüne çıkarıyor. Retro dönemin eşiğinde hesap hareketlerini gözden geçirmek mantıklı. Ödeme günlerini takvime işaretlemek de işini kolaylaştırır.

Gelelim aşka. Hafta sonunda arkadaş evine geri dönen Venüs sosyal çevreden gelen bir tanışma ya da eski bir dostluğun yeniden canlanması anlamına gelebilir; ilişkin varsa ortak arkadaşlarla zaman geçirmek iyi gelir. Bekar Yay ise acele etmeden bir grup ortamında tanıştığı birini gözlemlemeli.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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