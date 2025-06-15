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16 Haziran - 22 Haziran Yay Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Yay Burcu right-white
16 - 22 Haziran 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
Astroloji Editörü

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 16 Haziran - 22 Haziran haftasında Yay ve yükselen Yay burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bu hafta gökyüzünde parıldayan Mars ve Neptün, burcunu merkezine alıyor. Bu, tüm dikkatlerin üzerinde olduğu bir zaman dilimi anlamına geliyor. Ancak bu durum, vücudunun belirli noktalarında alarm zillerinin çalmasına da neden olabilir.

Gökyüzünün enerjisi, başından ayak uçlarına kadar her yerde hissedilebilir. Özellikle baş ve karaciğer bölgelerinde hassasiyetler yaşayabilirsin. Bu hassasiyetler, vücudunun belirli bir alanda bir miktar rahatsızlık hissettiğinin bir işareti olabilir. Dolayısıyla bu belirtileri göz ardı etme ve gereken önlemleri al.

Öte yandan enerjinin tavan yapmasını sağlayan Mars'ın sesine de kulak ver. Ama enerjiyi aşırı hareket, aşırı düşünce ve aşırı umutla tüketmek yerine, dikkatli ve ölçülü kullanmaya özen göster. Bolca eğlenmeye ve arınmaya vakit ayır. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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