16 Haziran - 22 Haziran Yay Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Yay, bu hafta gökyüzünde parıldayan Mars ve Neptün, burcunu merkezine alıyor. Bu, tüm dikkatlerin üzerinde olduğu bir zaman dilimi anlamına geliyor. Ancak bu durum, vücudunun belirli noktalarında alarm zillerinin çalmasına da neden olabilir.

Gökyüzünün enerjisi, başından ayak uçlarına kadar her yerde hissedilebilir. Özellikle baş ve karaciğer bölgelerinde hassasiyetler yaşayabilirsin. Bu hassasiyetler, vücudunun belirli bir alanda bir miktar rahatsızlık hissettiğinin bir işareti olabilir. Dolayısıyla bu belirtileri göz ardı etme ve gereken önlemleri al.

Öte yandan enerjinin tavan yapmasını sağlayan Mars'ın sesine de kulak ver. Ama enerjiyi aşırı hareket, aşırı düşünce ve aşırı umutla tüketmek yerine, dikkatli ve ölçülü kullanmaya özen göster. Bolca eğlenmeye ve arınmaya vakit ayır. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…