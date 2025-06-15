16 Haziran - 22 Haziran Yay Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Yay, bu haftadan itibaren senin için oldukça önemli bir döneme giriyorsun Neden mi? Çünkü Güneş ile Chiron'un desteği her an üzerinde olacak ve bu durum kimliğinle, isteklerinle ve ilişkilerinle ilgili birçok konuyu ön plana çıkaracak. Böylece kariyerini ve hedeflerini yeniden değerlendirme fırsatı bulacaksın. Belki de hayatının rotasını değiştirecek kararlar alarak hedeflerini büyüteceksin.

Bir yandan enerjik Mars da kariyer evine taşınıyor. Bu durum, iş hayatında yeni hedefler belirlemenin ötesinde yeni projeler üzerinde çalışmaya başlaman için ideal bir zamanı işaret ediyor. Ancak dikkat etmelisin, çünkü fazla titiz davranmak, ekip arkadaşlarınla aranda gerginliklere sebep olabilir. Bu yüzden, işlerin üzerinde kontrol sağlarken aynı zamanda esnek ve anlayışlı olmaya çalışmalısın.

Aşk hayatında ise belirsizliklerle karşı karşıya kalabilirsin. Neptün'ün retrosu, bazı konuları bulanıklaştırabilir ve bu durum, aşk hayatında netlik arayışını zorlaştırabilir. Ev, aile veya geçmişle ilgili konuların kalbini etkiliyor olması da bu durumu daha karmaşık hale getirebilir. Neyse ki bu hafta, kalıcı olanın ne olduğuna dair kararlar da vermeye başlayacaksın. Belki de bu süreç, kalbinin derinliklerinde gizlenen gerçekleri keşfetmen için bir fırsat olabilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…