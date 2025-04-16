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14 Nisan - 20 Nisan Yay Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Yay Burcu right-white
14 - 20 Nisan 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Yorgun gibisiniz... Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 14 Nisan - 20 Nisan haftasında Yay ve yükselen Yay burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bu hafta biraz isteksiz, yorgun ve halsiz olabilirsin. Hızlı başlayan haftaya ayak uydurmak isteyemeyebilirsin. Sanki hayat akarken sen durmak, biraz izlemek ve kendine odaklamak her şeye dışarıdan bakmak gündeminde yer alabilir. 

Tam da bu noktada vücudunda da biraz kırgınlık olduğunu hissedebilirsin. Basit soğuk algınlıkları, nezle ve gripten muzdarip olabilirsin. Zira bu süreçte yaşadığın halsizlik bağışıklık sisteminin düşmesine neden olabilir. Bu yüzden motivasyonunu artıracak bir şeyler bulmalı, kendine ise iyi bakmalısın. Üst solunum yolların konusunda her zamankinden hassas olmayı da bir düşün deriz. 

Bedensel anlamda güçlenmek ve motivasyonunu artırmak için ise sporu tavsiye edeceğiz. Harekette bereket vardır, hareketlen... Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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