14 Nisan - 20 Nisan Yay Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Yay, bu hafta biraz isteksiz, yorgun ve halsiz olabilirsin. Hızlı başlayan haftaya ayak uydurmak isteyemeyebilirsin. Sanki hayat akarken sen durmak, biraz izlemek ve kendine odaklamak her şeye dışarıdan bakmak gündeminde yer alabilir.

Tam da bu noktada vücudunda da biraz kırgınlık olduğunu hissedebilirsin. Basit soğuk algınlıkları, nezle ve gripten muzdarip olabilirsin. Zira bu süreçte yaşadığın halsizlik bağışıklık sisteminin düşmesine neden olabilir. Bu yüzden motivasyonunu artıracak bir şeyler bulmalı, kendine ise iyi bakmalısın. Üst solunum yolların konusunda her zamankinden hassas olmayı da bir düşün deriz.

Bedensel anlamda güçlenmek ve motivasyonunu artırmak için ise sporu tavsiye edeceğiz. Harekette bereket vardır, hareketlen... Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal...