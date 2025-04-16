14 Nisan - 20 Nisan Yay Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Yay, bu hafta ortaklıklar ve iş birliklerinden söz edeceğiz. Aklında hiçbir plan yokken, aksine dinlenmek ve huzur bulmak isterken bir anda kendini yoğun bir temponun içinde bulabilirsin. Karşına çıkan fırsat ve kapını çalan teklif ile yeni bir iş kurmaya karar verebilirsin. Güvendiğin kişilerden gelen iş teklifini kabul etmeyi düşünüyorsan, her detayı etraflıca planlamayı ve dikkatli kararlar vermeyi de unutmamalısın.

Özellikle ortağın her kim olursa olsun sınırların net olarak çizildiği projelere imza atmalısın. Kazanacağından emin isen sorumluluk almalı, özellikle finansal konularda güvenli bir alan ve denge oluşturmalısın.

Güçlü bir kendini koruma arzusuyla hareket etmeli, durmak isterken harekete geçmeyi kabul ediyorsan değmesi gerektiğini bilmelisin. Bol şans! Haftaya görüşünceye dek şans seninle olsun...