14 Nisan - 20 Nisan Yay Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Yay, bu hafta sakinlik ve dinginlik gündeme gelebilir. Hayatın hızlı akışına karşı geride durabilir, beklemek ve olup biteni dışarıdan görmek isteyebilirsin. Bir yandan da sınırlarını çizerek sosyal ilişkilerinde dengeye odaklanabilirsin. Böylece mesafelerin ve koyduğun duvarlar sayesinde zaten hayatın stresinden izole olabilir, olanı biteni daha sakin izleme fırsatı da bulabilirsin.

Peki bir yandan enerjini başkalarına ve haftanın stresine ayırmak yerine kendine ayırarak biraz da sosyalleşmeye ne dersin? Hayatına yeni insanlar katabilir, sosyal ve eğlenceli olabilirsin. Ya da partnerinle birlikte maceraya atılabilirsin. Birlikte heyecanlı anlar yaşamaya hazır gibi görünüyorsunuz.

Haftanın sonuna yaklaşırken ise iş hayatında beklenmedik tekliflerle karşılaşabilirsin. Ortaklıklar ve iş birlikleri ile işini büyütme şansı elde edebilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal...