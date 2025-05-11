12 Mayıs - 18 Mayıs Yay Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Yay, bu hafta enerjik ve yenilikçi Uranüs'ün, hayat veren Güneş'le kavuştuğunu gözlemliyoruz. Bu kavuşum, genellikle bize yeniliklere açık olmamızı, değişimlere adapte olmamızı ve esnekliğimizi korumamızı öğütler.

Kavuşumun sağlığına olan etkisini soracak olursan, hemen söyleyelim; adeta şifalanacaksın! Bedenen ve ruhen kendini çokça iyi hissedeceksin. Kronik sorunlar, bel ve boyun ağrılarının geçmeye başladığını sezeceksin. Aynı zamanda uzun zamandır devam eden ilaç tedavilerinin de artık olumlu sonuçlanması mümkün olabilir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…