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Yay Burcu right-white
12 - 18 Ekim 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
11.10.2026 - 18:01
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Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 12 Ekim - 18 Ekim haftasında Yay ve yükselen Yay burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, haftanın başında Ay on ikinci evinden geçerken bedenin yavaşlamak ve dinlenmek istiyor; yoğun duygusal yükün uykuna ve bağışıklığına yansımaması için erken yatmak iyi gelir. Hafta ortasında Ay'ın burcuna geçmesiyle enerjin yükseliyor, ama Ay ile Jüpiter'in karesi aşırı yemeye ve karaciğeri yoran geç saatli buluşmalara yol açabilir. Güneş ile Jüpiter'in uyumlu açısı kalça, uyluk ve bacak kaslarını hareket ettirmek için güzel bir destek, her gün kısa bir tempolu yürüyüş yap. Plüton'un ileri harekete dönmesi omuz ve kollarda gerginliği çözmek için nefes egzersizini önemli kılıyor. Hafta sonundaki Oğlak İlk Dördün'ü bedeninin sınırlarını hatırlatabilir, yorgunluğu görmezden gelmeden dinlen. Izgara sebze ve taze meyve gibi hafif seçenekler sindirimini rahatlatır. Kalça ve bacak kaslarını gevşetmek için akşamları ayaklarını biraz yukarıda tutmak dolaşımı rahatlatır.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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