Sevgili Yay, Ay'ın hafta ortasında burcuna geçmesi harcama isteğini ve özgüvenini birlikte yükseltiyor; seyahat, eğitim ya da kendine yönelik bir alışveriş cazip görünecek. Ay ile Jüpiter'in karesi cömertlik ve abartı eğilimini artırabileceğinden bütçe sınırını önceden çizmek seni korur. Güneş ile Jüpiter'in uyumlu açısı yurt dışı ya da eğitimle bağlantılı bir kazanç fırsatını destekliyor. Plüton'un ileri harekete dönmesi yazışma ve konuşma yoluyla gelen işlerde fiyat pazarlığı yapmanı kolaylaştırıyor. Oğlak İlk Dördün'ü hafta sonuna doğru para evinde planları gözden geçirmeni istiyor. Venüs retrosu gizli kalmış bir gideri ortaya çıkarabilir, banka hareketlerini kontrol et. Seyahat ya da eğitim için aylık küçük bir birikim hedefi belirlemek bu haftadan başlayabileceğin güzel bir adım. Kurs ücretlerinde taksit seçeneklerini önceden sormak da bütçeni rahatlatır.

Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…